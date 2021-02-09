نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صناعة البرلمان" توافق على تنظيم بعض أحكام انتخابات مجالس إدارات اتحاد الصناعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، موافقتها على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية، والذي يقضى بالمد 6 أشهر لمجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة اتحادات غرف الصناعات.

من جانبه أكد رئيس لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمد محمود، أن القانون يهدف إلى تقنين وجود القائمين من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، حيث تعذر إجراء الانتخابات بسب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الصناعات، وهو ما تسبب فى تأخر إجراءات الانتخابات.

ووافق مجلس النواب نهائيًا علي تعديلات قانون المرور وإقرار عدد من الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية، علي أن يعاود للإنعقاد الأحد المُقبل.

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

وكانت قد شهدت المادة الخاصة باستحداث بند جديد يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، جدلًا بين النواب أثناء مناقشة مشروع القانون.

