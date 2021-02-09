وزيرة الهجرة: صندوق رعاية المصريين بالخارج يحافظ على العمالة ويلبي احتياجاتهم

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أحمد جودة - القاهرة - قامت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، والنائبة سولاف درويش، والنائب أحمد السيد مهنى أحمد، وكيلا اللجنة، لمناقشة بيان الوزارة الذي تم إلقاؤه بالجلسة العامة يوم الاثنين الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢١، لمتابعة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج عمل الحكومة وما يدخل في اختصاص اللجنة.

في بداية الاجتماع، قدم النائب عادل عبدالفضيل عياد رئيس اللجنة شكره للسفيرة نبيلة مكرم، مشيرا إلى إلمام أعضاء اللجنة بما تبذله الوزارة من مجهود مع الجاليات المصرية بالخارج، وأن اجتماع اليوم استكمالا للبيان الذي تم إلقاؤه أمام الجلسة العامة ومناقشة عدد من النقاط الخاصة بعمل لجنة القوى العاملة.

ومن جانبها، أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها لحضور اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشيرة إلى أن ملف العمالة المصرية بالخارج، من أولويات برنامج عمل وزارة الهجرة، انطلاقا من تلبية احتياجاتهم بمختلف شرائحهم، وأهمها وفقا لطلبهم إنشاء صندوق خاص بهم لرعايتهم.

وأكدت الوزيرة أن مشروع قانون الهجرة الذي انتهت منه الوزارة يلبي احتياجات العمالة ويعمل على دعم تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.

