نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح عملية قلب مفتوح معقدة في مستشفى زايد التخصصي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أحمد هجرس، مدير مستشفي زايد التخصصي، أن فريق الأطباء بالمستشفى نجح في إجراء عملية جراحية قلب مفتوح ذات صعوبة بالغة ومعقدة بعد أن استغرقت أكثر من سبع ساعات تم خلالها تغيير 4 شرايين.

وأضاف هجرس، أن العملية جرت تحت إشراف كوكبة من الأطباء على رأسهم الدكتور حسام حسانين، أستاذ جراحة القلب بالمستشفي، موضحا أن مستشفي زايد التخصصي تمتلك شهرة كبيرة في مجال عمليات القلب المفتوح، بالإضافة إلي أنها من الكيانات التي تمتاز إدارتها بالكفاءة، وأثبتت قدرتها على مواجهة الأزمات خاصة خلال أزمة كورونا المستمرة حتى الآن.