ترتيب هدافي كأس العالم للأندية.. لاعب الأهلي يزاحم الكبار

تستضيف الأراضي العربية القطرية من يوم 5 فبراير، إلي 11 فبراير، بطولة كأس العالم للأندية لنسخة 2020/ 2021، لتشهد علي مباريات أبطال القارات، للمرة الثانية بعد نسخة 2019.

في هذه النسخة يمتلك الفرنسي "أندريه بيير جيناك" لاعب تايجرز المكسيكي ثلاث أهداف، البولاندي "لوفاندوفيسكي" لاعب بايرن ميونخ الألماني هدفين، المصري "حسين الشحات" لاعب الأهلي هدف واحد، البلجيكي "ايدميلسون جونيور" لاعب الدحيل القطري هدف واحد، الغاني "محمد مونتاري" لاعب الدحيل القطري هدف واحد، القطري "المعز على" لاعب الدحيل هدف واحد، الكوري الجنوبي "يون بيت غارام" لاعب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي هدف واحد.

يستعرض "دوت الخليج" قائمة اللاعبون الذين يملكون 3 أهداف على الأقل في بطولات كأس العالم للأندية

الأول

البرتغالي "كريستيانو رونالدو" برصيد 7 أهداف، بقميص مانشستر يونايتد وريال مدريد من خلال 8 مباريات، خلال نسخة (2008-2014-2016-2017).

الثاني

الويلزى "غاريث بيل" برصيد 6 أهداف، بقميص ريال مدريد من خلال 6 مباريات، خلال نسخة (2014-2017-2017).

الثالث

الأروجواي "لويس سواريز" برصيد 5أهداف، بقميص برشلونة من خلال مباراتين، خلال نسخة (2015).

الرابع

الأرجنتيني "ليونيل ميسى" برصيد 5 أهداف، بقميص برشلونة من خلال 5 مباريات، خلال نسخة (2009-2011-2015).

الخامس

الأرجنتيني "سيزار ديلغادو" برصيد 5أهداف بقميص مونتيري من خلال 6 مباريات، خلال نسخة (2011-2012-2013).

السادس

البرازيلي "دنيلسون" برصيد 4 أهداف بقميص بوهانج ستيلرز من خلال 3 مباريات، خلال نسخة (2009).

السابع

المصري "محمد أبوتريكة" برصيد 4 أهداف بقميص الأهلي من خلال 11مباراة، خلال نسخة(2005-2006-2008-2012-2013).

الثامن

الكولومبي "رافاييل سانتوس بوري" برصيد 3 أهداف بقميص ريفر بليت من خلال مبارتين، خلال نسخة (2018).

التاسع

الأنجليزي "واين روني" برصيد 3 أهداف من خلال مبارتين بقميص مانشستر يونايتد، خلال نسخة (2008).

الكولومبي "نيكولا أنيلكا" برصيد 3 أهداف من خلال مبارتين بقميص ريال مدريد، خلال نسخة (2000).

الحادي عشر