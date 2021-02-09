الآن.. ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كاس العالم للأندية ٢٠٢١

تنتظر جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية والعربية، مبارا الأهلي المرتقبة مع فريق بالميراس البرازيلي للمنافسة على المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للاندية 2020 المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وفشل النادي الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد خروجه في قبل النهائي من بطل أوروبا بايرن ميونخ بنتيجة 2-0، بعدما سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفي العملاق البافاري.

أهداف مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

سجل الأول بالدقيقة التاسعة عشر بعد عرضية من كيميتش ارتطمت بكهربا مهاجم الأهلي لتصل إلى كومان سددها لكن تمر بالعرض إلى جنابري، ومن ثم أرسلها إلى روبرت ليفاندوفسكي سددها داخل الشباك.

الثاني جاء في الدقيقة الثامنة والثمانين بعد كرة مقوسة رائعة عن طريق ساني من يمين منطقة الجزاء، ومن ثم هرب ليفاندوفيسكي من بدر بانون وسجل الكرة في المرمى الخالي بعد مرور الكرة من فوق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

ويقدم موقع دوت الخليج قائمة بالقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباميراس يوم الخميس المقبل:

beIN Sports HD المفتوحة

beIN Sports HD 1 المشفرة

Alkass Three HD

يلعب الأهلي تلك البطولة بقائمة ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

ومن ناحية أخرى يدخل العملاق البرازيلي "بالميراس" بقائمة جاءت كالتالي:

وبفرتون بيريرا دا سيلفا، وماتيس فينا، وجوستافو جوميز، ولوان، وروشا، ودانيلو، ودا سيلفا باربوزا، وزي رافاييل، ورافائيل فيجا، وجابريل مينينو، ولويز أدريانو، إيميرسون رايموندو سانتوس، وبينجامين كوسيفيتش، وباتريك دي باولا، والن إمبيريور، ومايكي روتشا دي أوليفيرا، مايكي روتشا، وجوستافو سكاربا، ولوكاس إستيفيز، ولوكاس ليما، وجيلسون مارسلينو دوس نتوس، وفينسيوس سيلفستر، وويليان جوميز دي سيكويرا.