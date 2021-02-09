المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

لقاء رئيس الشيوخ برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حيث استعرض خلال اللقاء واقع المؤسسات الصحفية القومية وخطة الهيئة لحل المشكلات التي تواجهها.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، تقدير مجلس الشيوخ لدور الصحافة المصرية التثقيفي والتنويري، مؤكداً على حرص المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لها.
من جانبه أشار الشوربجي إلى ان اللقاء تناول تدعيم أوجه التعاون بين مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية للصحافة ، مؤكدًا على أهمية دور الصحافة والاعلام في نقل مناقشات جلسات مجلس الشيوخ إلى المواطنين
هذا وكان رئيس مجلس الشيوخ، قد استقبل عددًا من المهنئين خلال الفترة الماضية، ومنهم رئيس هيئة الاستعلامات، ونقيب الصحفيين، ضياء رشوان، كما استضاف سفراء بنجلاديش وأوكرانيا، لبحث سبل التواصل والتعاون.
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