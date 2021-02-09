ليفاندوفسكي: الشناوي أسهل حارس واجهته في 2021

أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن محمد الشناوي يعد أسهل حارس واجهه هذا الموسم مع البايرن.

وكشفت تقارير ألمانية أن هذا كان حديث المهاجم البولندي لأصدقائه من اللاعبين بالفريق بعد انتهاء المباراة التي أسفرت عن صعود العملاق البافاري للدور النهائي ببطولة العالم للأندية على حساب الأهلي.

وفاز فريق بايرن ميونخ على حساب الأهلي بنتيجة 2-0، سجلهما البولندي ليفاندوفسكي في شباك الأهلي.

سجل الأول بالدقيقة التاسعة العشر بعد عرضية من كيميتش ارتطمت بكهربا مهاجم الأهلي لتصل إلى كومان سددها لكن تمر بالعرض إلى جنابري، ومن ثم أرسلها إلى روبرت ليفاندوفسكي سددها داخل الشباك.

وفي الدقيقة الثامنة والثمانين سجل صاحب الـ 32 عاما الهدف الثاني بعد كرة مقوسة رائعة عن طريق ساني من يمين منطقة الجزاء، ومن ثم هرب ليفاندوفيسكي من بدر بانون وسجل الكرة في المرمى الخالي بعد مرور الكرة من فوق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

ويعتبر محمد الشناوي هو الحارس الوحيد الذي تلقت شباكه هدفين في مباراة واحدة من أقدام ليفاندوفسكي، بعد حارس فريق ماينز في مباراة انتهت بنتيجة 5-2 بالدوري الألماني، وكان من ضمن الهدفين ركلة جزاء.

ويواجه فريق بايرن ميونخ فريق تايجرز المكسيكي يوم الخميس المقبل في نهائي كأس العالم للاندية 2020 المقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي ف مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة.

ويلعب الأهلي البطولة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

فيما يلعب العملاق البافاري بقائمة نارية ضمت كلا من:

ديفيد ألابا، جيروم بواتينج، إريك ماكسيم تشوبو-موتينج، كينجسلي كومان، دوجلاس كوستا، تياجو دانتاس، سيرج جنابري، لوكاس هيرنانديز، رون ثوربين هوفمان، يوزوا كيميش، روبيرت ليفاندوفسكي، توماس مولر، جمال موسيالا، مانويل نوير، بينجامين بافار، مارك روكا، ليروي ساني، بونا سار، لوكاس شنيلر، نيكلاس زوليه، كورينتين توليسو.