نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة لبيع المنطقة لأحد المستثمرين الأجانب.."تفاصيل"

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة تمهيداً لبيع المنطقة لأحد المستثمرين الأجانب.

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة تمهيداً لبيع المنطقة لأحد المستثمرين الأجانب.

حقيقة نقل سوق العتبة والموسكي والفجالة

أوضحت محافظة القاهرة، استمرار أسواق العتبة والموسكي والفجالة بأماكنها الحالية دون وجود أي نية لبيعها، مُشيرةً إلى أن هناك خطة لتطوير المنطقة وإعادة تنظيمها بما يتناسب مع البعد التراثي والجمالي بها من خلال تقسيمها لأسواق متخصصة بكل سلعة وتنفيذ باكيات منظمة للبائعين، وذلك حفاظاً على أحقية أصحاب المحال التجارية بتلك الأسواق.