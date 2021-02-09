صحفي إسباني يسخر من برشلونة وميسي بسبب الأهلي !!

وجه الصحفى المدريدى، ألفريدو دورو، السخرية لفريق برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد في الدوري الإسباني، بعد فوز البايرن علي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بثائية نظيفة فقط، في إشارة لفوز العملاق البافاري علي البرسا بنتيجة 8-2.

وكتب الصحفي ألفريدو دورو عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: " لا يلعب ميسي ضمن صفوف الأهلي، ومع ذلك لعب الفريق المصري بقتال وحماس ، علي الرغم من أنه لا يمتلك لاعب يتقاضى ملبغ أكثر من 555 مليون يورو فى 4 مواسم ، ولكنهم لم يسقطوا بـ 8 أهداف !!".

يذكر أن برشلونة قد تلقى هزيمة موجعة أمام البايرن في ربع نهائي دوري الأبطال بـ 8 أهداف مقابل هدفيين فقط حتي مع وجود أفضل لاعبي العالم ليونيل ميسي وباقي نجوم الفريق التي تتخطي قيمتهم التسويقية العديدة من الأندية العربية والمصرية بمراحل ، وبنفس التشكيل خسر الأهلي أمام البايرن بثنائية نظيفة فقط مما يدل علي تفوق الأداء المصري مقارنة بالبارسا.