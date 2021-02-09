صحفي إسباني يسخر من برشلونة وميسي بسبب الأهلي !!

وجه الصحفى المدريدى، ألفريدو دورو، السخرية لفريق برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد في الدوري الإسباني، بعد فوز البايرن علي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بثائية نظيفة فقط، في إشارة لفوز العملاق البافاري علي البرسا بنتيجة 8-2.
وكتب الصحفي ألفريدو دورو عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: " لا يلعب ميسي ضمن صفوف الأهلي، ومع ذلك لعب الفريق المصري بقتال وحماس ، علي الرغم من أنه لا يمتلك لاعب يتقاضى ملبغ أكثر من 555 مليون يورو فى 4 مواسم ، ولكنهم لم يسقطوا بـ 8 أهداف !!".
يذكر أن برشلونة قد تلقى هزيمة موجعة أمام البايرن في ربع نهائي دوري الأبطال بـ 8 أهداف مقابل هدفيين فقط حتي مع وجود أفضل لاعبي العالم ليونيل ميسي وباقي نجوم الفريق التي تتخطي قيمتهم التسويقية العديدة من الأندية العربية والمصرية بمراحل ، وبنفس التشكيل خسر الأهلي أمام البايرن بثنائية نظيفة فقط مما يدل علي تفوق الأداء المصري مقارنة بالبارسا.
الجدير بالذكر أيضا أن العديد من الفرق الأوربيية الكبيرة أمثال برشلونة وتشيلسي ودورتموند تلقي خسائر كبيرة علي يد العملاق البافاري، فيما أستطاع الأهلي إيقاف البايرن وتعطيل " الماكينات الألمانية في المباراة التي أنتهت نتيجتها بثنائية نظيفة، وهذا ما أشادت به العديد من الصحف الأوربية والعالمية عن أداء المارد الأحمر القوي أمام بطل أوربا.
ومن المقرر أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الأهلي ممثل الكرة الإفريقية أمام بالميراس البرازيلي بطل وممثل أبطال أمريكا الجنوبية، بعد خسارة الثنائي في مباريات نصف نهائي مونديال قطر المقام حاليا في قطر والتي تنتهي أحداثه بمبارة النهائي بين البايرن وتيجريس بطل المكسيك في الثامنة من مساء الخميس القادم.
يقع بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في المركز السابع ضمن جدول ترتيب الدوري البرازيلي، وحصد الفريق 53 نقطة من 33 مباراة خاضها في الدوري، أستطاع أن يحقق الفوز في 14 لقاء،و تلقي الهزيمة في 8 مباريات، فيما كان التعادل حاضرا في 11 مواجهة، وسجل مهاجمي الفريق 46 هدفا وتلقت شباكة 32 هدف خلال المواجهات السابقة بالدوري.
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