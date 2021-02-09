خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وزارة التضامن الاجتماعي - ارشيفية
تسائل العديد من المواطنين عن خطوات الاستعلام بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، عبر منصة وزارة التضامن الاجتماعي الإكترونية، وفقًا للشروط التي حددتها الوزارة.
كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة
يقوم المواطن باختيار خدمة الاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين، وإدخال البيانات المتعلقة بالمعاق من الأسم والهاتف والرقم القومي، والمحافظة، والعنوان الذي يقيم فيه بشكل صحيح، ومن ثم انقر على كلمة استعلام وسيظهر كافة المعلومات بشأن البطاقة.
تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تسهيل الخدمات بشكل إلكتروني لذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين لتخفيف الأعباء عليهم من الوقت والجهد، إضافة لاتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم مع نهاية عام 2019، ومنعًا للتكدس والازدحام داخل المقر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انتشار العدوى إلى عدد كبير من الأشخاص الذين يتواجدون في نفس الباحة.
شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2021
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، شروطًا معينة لإستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2021، حيث يلزم أن يكن المتقدم يعاني من مرض ما ضمن الـ 12 مرضًا الذي تم تحديدهم من قبل الوزراة، وهما: "الجذام، الشلل الرباعي، طيف التوحد، ذوو القامة، صغر أو كبر حجم الرأس.، متلازمة الداون، فقد السمع التام، فقد البصر التام، الإعاقات المتعددة، ضمور في العضلات، الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، وأخيرًا تيبس المفاصل في أطراف متعددة.
طريقة التقديم لإستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2021
حددت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات، حيث تضمنت عدد ثلاثة صور شخصية للشخص المعاق، إضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي، والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض مختومة بشعار الجمهورية.
الجدير بالذكر، أن وزرة التضامن الاجتماعي تحاول توفير العديد من الخدمات المتنوعة للمساهمة في تخفيف الأعباء والعراقيل التي تظهر أمام فئات عديدة داخل المجتمع، وخاصة خلال الأزمة الراهنة التي يحياها العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
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