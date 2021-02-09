خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

تسائل العديد من المواطنين عن خطوات الاستعلام بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، عبر منصة وزارة التضامن الاجتماعي الإكترونية، وفقًا للشروط التي حددتها الوزارة.

يمكنك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، أو الضغط على هذا الرابط الآتي: www.moss.gov.eg .

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يقوم المواطن باختيار خدمة الاستعلام عن الخدمات المتكاملة للمعاقين، وإدخال البيانات المتعلقة بالمعاق من الأسم والهاتف والرقم القومي، والمحافظة، والعنوان الذي يقيم فيه بشكل صحيح، ومن ثم انقر على كلمة استعلام وسيظهر كافة المعلومات بشأن البطاقة.

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تسهيل الخدمات بشكل إلكتروني لذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين لتخفيف الأعباء عليهم من الوقت والجهد، إضافة لاتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم مع نهاية عام 2019، ومنعًا للتكدس والازدحام داخل المقر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انتشار العدوى إلى عدد كبير من الأشخاص الذين يتواجدون في نفس الباحة.

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة 2021

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، شروطًا معينة لإستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2021، حيث يلزم أن يكن المتقدم يعاني من مرض ما ضمن الـ 12 مرضًا الذي تم تحديدهم من قبل الوزراة، وهما: "الجذام، الشلل الرباعي، طيف التوحد، ذوو القامة، صغر أو كبر حجم الرأس.، متلازمة الداون، فقد السمع التام، فقد البصر التام، الإعاقات المتعددة، ضمور في العضلات، الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، وأخيرًا تيبس المفاصل في أطراف متعددة.