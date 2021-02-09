رئيس الشيوخ يستقبل الشوربجى لمناقشة مشكلات الصحف القومية 

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حيث استعرضا خلال اللقاء واقع المؤسسات الصحفية القومية وخطة الهيئة لحل المشكلات التى تواجهها.





وأكد المستشار عبدالرازق تقدير مجلس الشيوخ لدور الصحافة المصرية التثقيفى والتنويرى، مؤكداً حرص المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لها. من جانبه، أضاف الشوربجى أن اللقاء تناول تدعيم أوجه التعاون بين مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية للصحافة، مشيراً إلى أهمية دور الصحافة والإعلام فى نقل مناقشات جلسات مجلس الشيوخ إلى المواطنين.

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