جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس المعهد الدكتور جاد القاضى فى بيان اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن الهزة وقعت على بعد 159 كم شمال مدينة الإسكندرية دون وقوع أية إصابات أو خسائر نتيجة الزلزال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.