رسميًا .. عمرو محى نقيبًا لمحامى شمال القاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بنقابة المحامين عن فوز عمرو محى الدين محمود سالم، نقيبًا لشمال القاهرة لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 823 صوتًا.





وعقدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى إعلان النتائج.

وكانت قد انطلقت المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، صباح اليوم، لنقابات شمال القاهرة، جنوب القاهرة، حلوان، وشبرا الخيمة، وبنها، والمنوفية، والزقازيق، وههيا، ودكرنس، والمنصورة، ودمياط، وكفر الشيخ، ودمنهور، وإيتاى البرود، والإسكندرية، ومرسى مطروح.

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة 23586 عضوًا، وبلغ عدد الحضور 3199 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانونى قد اكتمل، وفاز محمد سيد سيد أحمد هيبه عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1164 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

أبو العلا عبده مكى 1877 صوتًا.

نادر نورى مصطفى عبيد 1719 صوتًا.

محمد سيد أبو الوفا حسانين 1344 صوتًا.

أحمد مرشدى محمد مرشدى 1142 صوتًا.

طارق محمد محمود بخيت 1124 صوتًا.

ولاء مصطفى أحمد أحمد 1071 صوتًا.

الحسينى أحمد أبو دوح محمود 967 صوتًا.

وليد محمد محمد السيد 944 صوتًا.

هيثم مجدى أحمد عبد العاطى 939 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1573 عضوا.

ويشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجارى.