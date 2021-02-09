رئيس خارجية النواب: السيسى حريص على إنهاء الانقسام الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لأعمال الحوار الوطنى الفلسطينى فى الفترة من 8-9 فبراير الجارى، يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية فى السياسة المصرية، خاصة فى ظل الفترة الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية وما يشهده العالم من تغيرات دولية.





وأوضح "درويش" فى بيان صحفى له، " أن الرئيس السيسى حريص على الخروج من الانقسام الفلسطينى الذى ظل لسنوات حائلا دون توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتوفير الشرعية للمفاوض الفلسطينى واستئناف عملية السلام وفق رؤية فلسطينية موحدة وبناء على أسس راسخة من وحدة الموقف الفلسطينى الداخلى. وأضاف " درويش" أن القاهرة تثق فى وطنية الفصائل الفلسطينية المختلفة وادراكها لضرورات الاسراع فى نبذ الخلافات وعلى قضايا جوهرية تتصل بترتيب الشان الداخلى الفلسطينى مثل الانتخابات والتوافق على مرجعيات لاستئناف عملية السلام خاصة فى ظل الترويج لسنوات انه ليس هناك طرف فلسطينى يمكن التفاوض معه. ولفت "رئيس لجنة العلاقات الخارجية" إلى أنه يشعر بالتفاؤل بنتائج الحوار الوطنى الفلسطينى فى ضوء ما بذلته وتبذله القاهرة من جهود مخلصة ودؤوبة للتهيئة للتوافق الفلسطينى.

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