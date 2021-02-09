صور.. محفظة تذاكر بقيمة 50 جنيها هدية من المترو للركاب

جدة - نرمين السيد - واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تقديم مفاجآتها لجمهور الركاب حيث قامت الشركة اليوم، بتقديم عدد من الهدايا الرمزية لعدد من الركاب بشكل عشوائى عند شرائهم تذاكر ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر، وذلك بعدد من محطات الخط الثانى (روض الفرج _ كلية الزراعة _ شبرا الخيمة).





حيث تمت عملية اختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم لتذكرة الركوب تحت إشراف قيادات المترو المنتشرين فى المحطات لمتابعة جداول التشغيل ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، باستمرار بمحطات الخطوط الثلاثة حيث تم اختيارعدد من الجمهور اليوم، للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة خمسون جنيها كهدية مجانية من الشركة حيث يمكن استخدامه بديلاً عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات ويمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر، وأثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التى تقدم داخل محطات مترو الأنفاق، وعبروا عن سعادتهم نحو الاتجاه التى اتخذته الشركة بمفاجئة الركاب بتقديم هدايا لهم عند استقلالهم مترو الأنفاق. وتمنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها رحلة سعيدة يتوافر بها كافة سبل الراحة والأمان لجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوى والهام والذى يخدم الملايين من المصريين يوميا.

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