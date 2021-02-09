فيديو .. الداخلية تستجيب لطلب أحد المواطنين لإجراء عملية قلب مفتوح لنجله

جدة - نرمين السيد - استجابت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لطلب أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وبعض المواقع الإخبارية، ومساعدته فى إجراء عملية قلب مفتوح لنجله البالغ من العمر 8 أشهر لعدم قدرته على تحمل تكاليف العملية ونفقات العلاج.





يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع جميع الالتماسات والبلاغات ذات الطابع الإنسانى. واستقبلت مديرية أمن أسوان الطفل وأسرته ووفرت محل إقامة لائق لهم ووسائل انتقال، وعرضه على الأطباء المتخصصين بمستشفى مجدى يعقوب للقلب بالمحافظة صحبة وفد من ضباط المديرية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتقييم الوضع الطبى له، وإجراء جراحة قلب مفتوح مجاناً دون تحمل أهليته ثمة نفقات، ومازال الطفل وأهليته بمقر الإقامة المخصص لهم لحين الانتهاء المتابعة والملاحظة الطبية وتماثله للشفاء. وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للطفل وأسرته متمنياً له تمام الشفاء العاجل، ولاقى ذلك استحسان أهلية الطفل الذين تقدموا بالشكر والتقدير للقيادة السياسية والوزير على سرعة الاستجابة وتوفير الرعاية الطبية لنجلهم الرضيع، وحسن الاستقبال والانتقال والإقامة خلال فترة التواجد بمحافظة أسوان وتقديم الدعم اللازم لهم.

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