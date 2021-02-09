وزيرة الهجرة تستقبل شابة مصرية بالخارج صاحبة نجاحات في مجال المجتمع المدني...

وزيرة الهجرة مشيدة بتجربة سارة الأمين: رحلة نجاح شابة مصرية وخير مثال على قوة مصر الناعمة بالخارج

وزيرة الهجرة تهدي سارة الأمين درع "التاء المربوطة"

سارة الأمين: مؤسستي قائمة على دعم المصريين بالخارج لإيصال رسالة شعب مصر المحب لأفريقيا وشعوبها.. وأحرص على وضع العلم المصري بجانبي

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الشابة/ سارة الأمين، إحدى النماذج المصرية بالخارج صاحبة العطاء في مجال المجتمع المدني وخدمة المناطق الأكثر احتياجا بأفريقيا، لاستعراض عدد من الأنشطة الناجحة التي قامت بها في كينيا.

من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بتجربة سارة الأمين، معتبرة إياها رحلة نجاح شابة مصرية، تغلبت خلالها على الكثير من العقبات التي واجهتها، حيث نجحت في الانطلاق لدولة غير وطنها، واستطاعت بصبر وإخلاص أن تنشيء مؤسستها «Happy Africa Organization»، بدعم من عدد من المصريين بالخارج، في مجالات متنوعة لخدمة المجتمع وتحقق مباديء حقوق الإنسان في توفير سبل العيش الكريم، مثمنة ما تقوم به بمشاركة المصريين بالخارج من رسالة سامية وخير دليل على قوة قوى مصر الناعمة، وتضيف إلى صرح العلاقات بين الشعوب المصرية الأفريقية