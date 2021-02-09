شعراوي يعرض علي لجنة الإدارة المحلية بالنواب جهود الوزارة لتنفيذ منظومة المخلفات...

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، جهود الوزارة بشأن تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة علي لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب .

وقال " شعراوي " أن تكلفة المنظومة الجديدة علي مدار ٤ سنوات حوالي ١٢ مليار جنيه موزعة علي كافة البرامج الخاصة بالمنظومة من غلق المقالب العشوائية وانشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وانشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير وانشاء مدافن صحية آمنة ، لافتا الي ان البرنامج الثاني للمنظومة تتضمن عقود التشغيل والجمع والنقل والنظافة العامة والمعالجة والتدوير بالاضافة الي برنامج الدعم المؤسسي للدعم الفني ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية .

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تتعاون مع وزارت البيئة والانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ البينة التحتية للمنظومة ، مضيفاً أنه تم تخصيص مبلغ ١.٧ مليار جنيه كاعتمادات مالية مطلوبة لتنفيذ أعمال البنية التحتية للعام المالي 2019 - 2020 طبقاً للعقود الموقعة مع وزارة الانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لانشاء البنية التحتية وغلق المقالب العشوائية وتوفير المحطات وانشاء المدافن ، مضيفا أنه تم يجري بالتنسيق بين المحافظات والهيئة العربية للتصنيع لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من 38 موقع فى 4 محافظات وهى البحيرة والشرقية وأسوان والغربية بإجمالى 447 ألف طن .

وأوضح شعراوي أنه تم الإنتهاء من رفع تراكمات بلغت 402 بنسبة إنجاز 90% ، كما تم الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة فى محافظات القاهرة وبنى سويف والبحيرة ، وتم تدبير جميع معدات المحطات الوسيطة بالمرحلة الأولى بنسبة 100 % .

وقال وزير التنمية المحلية أنه تم أيضاً الإنتهاء من توريد 7 محطات وسيطة متحركة فى محافظات القاهرة ودمياط والإسماعيلية بالإضافة إلى تسليم وتدبير المعدات اللازمة لهم ، وفيما يخص خلايا الدفن الصحى أوضح " شعراوي " أنه جارى الانتهاء من تنفيذ 26 خلية دفن صحي وتم بالفعل البدء فى تنفيذ 17 خلية فى 13 محافظة .

وأكد " شعراوي " أنه الإتفاق على تطوير مصنعى المحلة ودفرة بالغربية ورفع جميع التراكمات الموجودة بالمصنعين وإنشاء خط جديد بالمحلة تصل طاقته الاجمالية 640 طن/ يوم وإنشاء خطين فى دفرة بطاقة 1200 طن / يوم .

وأشار وزير التنمية المحلية الي انه سيتم رفع تراكمات تاريخية للمخلفات من المحافظات بالتنسيق بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية ، حيث سيتم رفع 1.8 مليون طن خلال العام المالي 2020-2021 ، بالإضافة إلى رفع 27 مليون طن مُخلفات التولد اليومي.

وأضاف شعراوي أن إجمالي عدد مصانع التدوير قبل خطة التطوير بلغ حوالي 51 مصنع، منهم 32 مصنع لا يعمل ، مضيفاً أنه من المخطط إنشاء 63 خط لتدوير المخلفات خلال الفترة 2019 – 2023 يتم حالياً تنفيذ 15 خط تدوير ضمن خطة تطوير منظومة المخلفات بالمرحلة الأولى والثانية (الغربية – الدقهلية – سوهاج – المنيا – المنوفية)، وسيتم إنشاء باقي المصانع ضمن خطة التطوير خلال العاميين الماليين 2021-2022 ، 2022-2023.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يتم التخلص من المخلفات بالمقالب العشوائية ولا يوجد سوى مدفن صحي آمن واحد بمنطقة الحمام بالإسكندرية ويتم حالياً القضاء على عمليات التخلص العشوائي من خلال إنشاء 26 مدفن صحي فى 16 محافظة ( الجيزة – الشرقية – المنوفية – مطروح – بور سعيد – اسماعيلية – البحر الأحمر – جنوب سيناء - السويس – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الاقصر – أسوان – البحيرة – شمال سيناء).

وأكد اللواء محمود شعراوي أنه من المُخطط الإنتهاء من الأعمال منتصف أبريل القادم، بالإضافة إلى إنشاء 5 مدافن صحية بخطة العام المالي 2020-2021 وسيتم إنشاء عدد 60 مدفن صحي خلال العام المالي 2021-2022.

وأضاف شعراوي أنه تم الإنتهاء من 7 محطات وسيطة متحركة وتسليمهم للمحافظات (القاهرة – الإسماعيلية – دمياط) بنسبة 100% ، مضيفاً أنه تم الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة وتسليمهم للمحافظات (القاهرة – بني سويف – البحيرة) وجاري الانتهاء من 10 محطات وسيطة أخرى بمحافظات (البحيرة – الفيوم – مطروح – الدقهلية – الشرقية) ومن المُخطط الانتهاء منهم فى إبريل القادم.

وقال وزير التنمية المحلية أن إجمالي تكلفة تدبير المعدات المُتحركة و المُتنوعة التى تم دعم المُحافظات بها 4,8 مليار جنيه على النحو التالي:

- 442 مليون جنيه معدات جديدة بخطة 2019-2020.

- 365 مليون جنيه مُعدات جديدة بخطة 2020-2021.

-مليار جنيه مُعدات جديدة من موازنة المُحافظات 2019-2020.

- 2,6 مليار جنيه مُعدات جديدة من مُوازنة المُحافظات 2020-2021.

- 400 مليون جنيه إصلاح المُعدات.

وقال شعراوي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التنمية المحلية وتضم الهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وباقي الوزارات والجهات المعنية لاستلام اي معدات تم اجراء صيانة لها أو معدات جديدة خاصة بالمخلفات قبل تسليمها للمحافظات ، مشيراً الي انه تم تنفيذ ذلك وقامت اللجنة بتسلم عدد كبير من المعدات الجديدة والمعدات التي تم إصلاحها خلال الفترة الماضية .