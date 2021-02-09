بحضور 3 أساقفة .. دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر يحتفل بتذكار نياحة شفيعه دون حضور شعبي

احتفل دير القديس العظيم الأنبا بولا أول السواح بالبحر الأحمر بتذكار نياحة القديس الأنبا بولا بحضور الآباء رهبان الدير ودون حضور شعبي بسبب الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتزينت كنيسة القديس العظيم البار الأنبا بولا أول السواح بديره العامر بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر بمناسبة تذكار نياحة القديس، حيث رأس الصلاة أصحاب النيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس العظيم البار الأنبا بولا أول السواح.

كما شارك في الاحتفال أيضا لفيف من آباء مجمع دير الأنبا أنطونيوس ومجمع آباء دير القديس العظيم البار الأنبا أول السواح، حيث تم عمل دورة بالصلبان وصورة القديس في أرجاء الدير كما هو معتاد في كل عام، فيما أقيمت الصلوات والتماجيد والألحان الروحية في تذكار نياحة القديس الأنبا بولا.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد افتتح غرفة التنمية الحسية بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، وعدد من خدام الأسقفية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن الغرفة تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال ذوي القدرات الخاصة خاصة الذين يعانون من "التوحد" ودمجهم في المجتمع باستخدام عدد من الأجهزة التي تساعد على تحسين مستوى الانتباه والإدراك والحركة لديهم.

وأضاف أن الغرفة الحسية تقدم للأطفال طرقًا مختلفة من التواصل البصري والإدراكي وتنمية المهارات الحسية لهم، وهو ما يسمى بالتكامل الحسي بما يسهم في تنفيذ برامج عمل متكاملة مع الأطفال بالإضافة إلى احتياجاتهم الأخرى من التدريبات للتخاطب أو تنمية المهارات الرعاية الذاتية والمهارات الحياتية والسلوكية.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية استقبل الطفلة الموهوبة رانسي رأفت، من إيبارشية نجع حمادي، وأسرتها، في المقر البابوي بالقاهرة.

كانت الطفلة رانسي، الموهوبة في الألحان والترانيم والشعر، أعربت خلال ظهورها مع والدتها في برنامج "من يجدها" الذي يذاع على فضائية "CTV" المسيحية، عن أمنيتها أن تقابل قداسة البابا تواضروس الثاني.