بعد خسائر الفلاحين.. تحذيرات عاجلة من الزراعة بشأن محصول البطاطس

تعرض الفلاحون لخسارة كبيرة فى البطاطس هذا الموسم بسبب جائحة كورونا ، حتى أن بعض المزارعين قرروا إلقاؤها فى المصارف ، بعد ان وصل سعر الكيلو ل 70 قرشا ما يعرضهم لخسارة كبيرة .

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى ، إنه يتم فحص جميع التقاوى فى الموانئ ، ومايتم التأكد من جودته يتم السماح له بالدخول ، أما مايتم التأكد من فساده لانقوم باستلامه من الميناء .

وقدم " العطار" خلال تصريحات ل "دوت الخليج " ، أهم النصائح للمزارعين لتجنب تلف محاصيلهم أو خسارتهم فى الأرباح ، ومن أهمها اتباع ارشادات وزارة الزراعة ، مع مراعاة الكميات المسموح لهم بزراعتها من أى محصول .

وناشد " رئيس الحجر الزراعى " جميع الفلاحين بضرورة شراء التقاوى من أماكن معروفة وتابعة لوزارة الزراعة لضمان جودتها ، وكذلك المبيدات والأسمدة .

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى ، إن انخفاض أسعار البطاطس حدث بسبب أزمة كورونا ، حيث تم زيادة الإنتاج سواء من العروة الصيفية أو الشتوية خلال هذا الموسم بسبب تناسب الأحوال الجوية مع زراعتها من ناحية ، وتوفير تقاوى جيدة من ناحية أخرى .

وأضاف " العطار" ، أنه مع بداية أزمة كورونا بدأ سحب محصول البطاطس يقل بسبب إغلاق المطاعم والفنادق ، وتوقف السياحة على العالم كله وليس مصر فقط ، وبالتالى تم إغلاق مصدرين لتوريد البطاطس والاعتماد فقط على الاستهلاك المنزلى فزاد المعروض وقلت الأسعار مما أدى إلي خسائر على المزارعين .

واكد د. ايمن حمودة مدير معهد البساتين أن المعهد أصدر مجموعة توصيات ونصائح بالاجراءات الواجب اتباعها لحماية زراعات البطاطس من الصقيع والامطار على النحو التالي :

يجب إتباع هذه الإجراءات عند توقع وجود صقيع.

1. الرى على الحامي ليلة التوقع بوجود صقيع.

‏2. تشغيل الري المحوري ليلة الصقيع في المساحات الكبيرة

3. ‏رش النباتات بالكبريت الميكرونى.

4. ‏الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.

5. الرش بأحد المبيدات (العلاجية والجهازية) المتخصصة في الأمراض الفطرية الناتجة عن الصقيع

وفي حالة سقوط أمطار يجب إتباع هذه الإجراءات

- تأجيل الحصاد لحوالي إسبوع حتى يتم جفاف التربة

- تصريف ماء الري الراكده في الخطوط .

- ‏الرش بسليكات البوتاسيوم، الرش بالأحماض الأمينية.

- ‏ الرش بأحد المبيدات (العلاجية والجهازية) المتخصصة في الندوة المتأخرة