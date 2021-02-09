نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة من البرلمان: سجلنا جميع الآثار بناء على توجيهات الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والسياحة، خلال اجتماع لجنة الاعلام والآثار اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، الدعوة للجنة الاعلام بمجلس النواب لزيارة المتحف الكبير ومتحف الحضارة قائلا انه جاهز لان يفتتح الرئيس متحف الحضارة ومتحف العاصمة أى وقت.

وتابع العنانى: "الرئيس وجه بتسجيل الآثار وبالفعل قمنا بتسجيلها جميعا، وتم جرد جميع المخازن لافتا إلى أن عدم تسجيل الآثار كان يتسبب فى عدم القدرة على استرجاعها حال تهريبها أو سرقتها".

ووافق مجلس النواب نهائيًا علي تعديلات قانون المرور وإقرار عدد من الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية، علي أن يعاود للإنعقاد الأحد المُقبل.

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

وكانت قد شهدت المادة الخاصة باستحداث بند جديد يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، جدلًا بين النواب أثناء مناقشة مشروع القانون.

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