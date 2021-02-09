كاكا: بعد مشاهدتي للأهلي غيرت رأيي.. محمد صلاح ليس استنثاءا مصريا

أكد ريكاردو كاكا النجم البرازيلي المعتزل أن النادي الأهلي قدم أداءا جيدا في بطولة كأس العالم للأندية 2020 المقامة حاليا بقطر.

وقال كاكا في تصريحاته بمؤتمر الأساطير الذي عقد بالدوحة اليوم: " الأهلي يستحق أن يتواجد في كأس العالم للأندية لأنه توج بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، تواجده هنا عن جدارة واستحقاق".

وتابع: " عندما شاهدت الأهلي علمت ان صلاح ليس الإستثناء في تطور الكرة المصرية وتهنئة لمصر بالكامل" .

وتابع: "كنت أتمنى كبرازيلي أن أرى مواجهة بالميراس ضد بايرن ميونخ في النهائي، ولكن كرة القدم يحدث بها كل شيء غير متوقع".

واختتم: "لا استطيع أن أتوقع ما سيحدث داخل الملعب، ولكني أثق في مشاهدة مباراة رائعة بين الأهلي وبالميراس".

ومن المنتظر أن يلتقي النادي الأهلي بفريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد خسارة الثنائي في الدور نصف النهائي في البطولة، وفشلا في التواجد بالنهائي.

خسر الأهلي من فريق بايرن ميونخ بهدفين مقابل لا شيء سجلهما البولندي القناص روبرت ليفاندوفسكي بواقع هدف في كل شوط.

فريق بالميراس هو الآخر خرج من نصف النهائي بعد الخسارة من تايجرز المكسيكي بهدف نظيف سجله الفرنسي جينياك من ركلة جزاء.

ويلعب المارد الأحمر البطولة بقائمة ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.





قائمة بالميراس

فيما يلعب بالميراس البطولة بقائمة ضمت كلا من:

وبفرتون بيريرا دا سيلفا، وماتيس فينا، وجوستافو جوميز، ولوان، وروشا، ودانيلو، ودا سيلفا باربوزا، وزي رافاييل، ورافائيل فيجا، وجابريل مينينو، ولويز أدريانو، إيميرسون رايموندو سانتوس، وبينجامين كوسيفيتش، وباتريك دي باولا، والن إمبيريور، ومايكي روتشا دي أوليفيرا، مايكي روتشا، وجوستافو سكاربا، ولوكاس إستيفيز، ولوكاس ليما، وجيلسون مارسلينو دوس نتوس، وفينسيوس سيلفستر، وويليان جوميز دي سيكويرا.