إلغاء حفل شرين عبد الوهاب وأصالة.."تعرف على السبب"

تصدرت الفنانة شرين عبد الوهاب محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت عن تأجيل حفلها الغنائي الذي كان من المقرر أن يجمعها بالفنانة أصالة، على مسرح المجاز في الشارقة بالإمارات، يوم الجمعة الموافق 19 فبراير.

إلغاء حفل شرين عبد الوهاب وأصالة

كتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "تزامنًا مع الإجراءات وتدابير الصحة الاحترازية بدولة الإمارات العربية المتحدة تم تأجيل حفل يوم ١٩ بالشارقة على مسرح المجاز لإشعار آخر، إن شاء لله لقائنا قريب".

كان ينتظر العديد من جمهور الفنانتين المتميزتين الحفل الذي سيقام قريبًا، بعد غياب دام طويلًا بسبب أزمة فيروس كورونا، وخاصة للفنانة شرين عبد الوهاب التي غابت لفترة طويلة عن جمهورها.

وسبق وأعلنت إدارة مسرح المجاز بالشارقة عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لاستقبال الجمهور، حيث خصصت بيئة ملتزمة بأعلى معايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحددت ضوابط للالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى، ووضعت بوابات تعقيم على مداخل ومدارج المسرح، بالإضافة إلى توفير الأقنعة الطبية والمعقمات.

آخر أعمال الفنانة أصالة

طرحت أصالة كليب أغنية "والله وتفارقنا" مؤخرًا، وهي من كلمات العلا، ألحان ياسر بو علي، توزيع طارق مدكور.

وفي سياق آخر، تحل الفنانة أصالة نصري ضيفة على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي السبت والأحد المقبلين.



آخر أعمال شرين عبد الوهاب

وبدأت شيرين عبد الوهاب تحضيرات ميني ألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين تمهيدا لطرحه خلال الفترة المقبلة، حيث كان آخر أعمالها أغنية "مصر أرض الجمال" من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أمير سمير وإيهاب سمير.

طالت الشائعات الفنانة شرين عبد الوهاب خلال الفترة القليلة الماضية، لتنتشر العديد من الأنباء حول إنفصالها عن الفنان حسام حبيب بسبب احتياله على أموالها، الأمر الذي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة آنذاك، إلا أن والد الفنان حسام حبيب نفى تلك الشائعات التي نالت منهم.