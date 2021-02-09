نوير عن لقطة منتصف الملعب.. "كنت أشعر بالملل" !!

علق مانويل نوير، حارس مرمي بايرن ميونخ، علي لقطة خروجه لمنتصف ملعب المباراة خلال مواجهة الأهلي والبايرن في نصف نهائي كأس العالم بقطر.

وقال نوير خلال تصريحات لوسائل الإعلام عن صورة منتصف الملعب : " أنه أعتاد فعل هذة الحركة خلال المباريات منذ أن تولي جوارديولا إدارة الفريق في عام 2013".

وأكد نوير حارس مرمي البايرن ومنتخب المانيا " الأهلي كان منافس جيدا، وبالتأكيد لا أقلل من الفريق، لكن أفعل هذا في المباريات التي أشعر فيها بالملل أكثر من المواجهات الأخري ".

وأكد مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه يتطلع لصناعة التاريخ بالحصول على اللقب السادس له في موسم 2020-2021، عندما يلاقي تيجريس المكسيكي في نهائي مونديال الأندية بقطر والتي من المقرر ان تقام في تمام الثامنة من مساء الخميس.

وعن محمد الشناوي، حارس مرمي الأهلي كشف نوير أن حامي عرين القلعة الحمراء ينتظره تاريخ كبير ومستقبل مشرق خلال الأعوام القادمة وأشاد بأدائه أمام البايرن والتصدي للعديد من الهجمات الخطيرة علي الرغم من دخول مرماه هدفيين.

وقال نويرعقب مواجهة الأهلي والبايرن: " الشناوي لديه تجربة عظيمة، وشاهدته في العديد من المباريات كما أنه حارس معروف في إفريقيا، وهو حارس جيد للغاية وينتظره مستقبل كبير مع الأهلي ومنتخب بلاده".

ويذكر أن مانويل نوير، حارس مرمي المنتخب الألماني وبايرن ميونخ قام بمتابعة محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي علي موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وأكد نوير أنه يتطلع للمشاركة مع فريقه في مونديال العالم قطر 2022، وكانت بطولة العالم للأندية تجربة مميزة للتعرف علي الملاعب الخاصة بكأس العالم القادمة.

الجدير بالذكر أن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية قد أنتهت بفوز بطل أوربا علي المارد الأحمر بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس علي ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطرية.

ومن اجل تحقيق برونزية هي الأغلي في هذا العام للأهلي، يواجه المارد الأحمر بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، الخميس القادم، في الثامنة مساء.