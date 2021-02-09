دوت الخليج يستضيف سليمان وهدان فى ندوة حوارية ساخنة.. غدًا

يستضيف موقع دوت الخليج، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، سليمان وهدان، غدًا، فى ندوة حوارية موسعة، مع فريق تحرير الموقع، برئاسة الكاتب الصحفى عمرو الديب.

تفاصيل اللقاء

وتأتى الندوة فى أعقاب القرارات الأخيرة التى أصدرها رئيس حزب الوفد، المستشار بهاء أبو شقة، والتى شملت تعيين عضو مجلس النواب المخضرم، سليمان وهدان، رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب.

ومن المنتظر أن يلتقى رئيس التحرير عمرو الديب، ومديري التحرير أحمد عويس، ومحمود فايد، بالنائب سليمان وهدان فى ندوة ستشمل التطرق إلى مستجدات الأحوال داخل حزب الوفد، والتعرف على رأى وهدان فى مجموعة من الملفات الساخنة والطارئة.

يشار إلى أن النائب سليمان وهدان، هو أحد ألمع كوادر حزب الوفد، فى مجلس النواب الحالى للعام 2021، وكان قد تولى منصب وكيل البرلمان فى مجلس النواب السابق، فى تشكيل أعضاء 2015.