تفاصيل تبرع بيج رامي لصندوق دوت الخليج بأجر حواره مع صاحبة السعادة

تصدر بيج رامي، بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، جراء إعلانه تبرعه بالمبلغ الذي تقاضاه لظهوره في برنامج صاحبة السعادة مع الاعلامية إسعاد يونس، لصندوق دوت الخليج.

بيج رامي يتبرع لصندوق دوت الخليج

أعلن بيج رامي، خلال لقاءه مع إسعاد يونس، الذي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن تبرعه بمبلغ 150 ألف جنيه لصالح صندوق دوت الخليج.

وتابع "رامي"، قائلًا: "بعد حصد لقب مستر أوليمبيا حدث حديث كبير على ثمن الظهور الإعلامي، وأنا بقول أنا في بلدي، وأنا مش جاي أبيع نفسي للناس في مصر.. كلنا لمصر".

وأضاف: "أجري في البرنامج هو 150 ألف جنيه، وأنا شايف إن المبلغ ده أقل حاجة أقدمها لصندوق دوت الخليج ولبلدي".

بداية مسيرة بيج رامي

لفت بيج رامي، إلى أنه سافر إلى الكويت في بداية حياته، وعمل في نادي رياضي، قائلًا: "كنت بشتغل 18 ساعة في اليوم بـ 70 دينار في الشهر.. وبعدين بدأت بالتدرج في مشوار الدخول في مجال كمال الأجسام..وكنت بعمل على تدريب مرتادي النادي الرياضي في الكويت، وفضلت اشتغل حتى وصلت للعمل في أكبر صالة جيم في الكويت وقتها".

بيج رامي يوجه رسالة شكر للسيسي

وجه ممدوح السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع المسؤولين الداعمين له على مدار رحلته.

كما قال بيج رامي خلال حواره:" أشكر الرئيس السيسي وكل المسؤولين الذين كانوا حريصين على تقديم الدعم لي، وبعد الفوز باللقب لقيت مصر للطيران عملت احتفالية كبيرة لي في مطار نيويورك ".

واستطرد بيج رامي حديثه، قائلًا:" احتفالية استقبالي اسعدتني بشكل كبير وهذا كرم كبير من الله".