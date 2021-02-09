مخالفات المرور- ارشيفية
يهتم الكثير من سائقي ومالكي المركبات المختلفة بمعرفة المخالفات المرورية بشكل الكتروني عن طريق رقم اللوحات المعدنية، لتوفير الوقت والجهد ولتجنب الازدحام وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
كما يسعى ملاك السيارات لمعرفة المخالفات بشكل دائم لتسديدها قبل ان تتراكم عليهم.
ولكن هناك عدة طرق لمعرفة المخالفات المرورية عن طريق رقم اللوحات المعدنية بمختلف محافظات مصر، بخلاف المواقع الإلكترونية يكون عن طريق مكاتب المرور، حيث يسعى ملاك السيارات معرفة هل هناك أي مخالفات مرورية على السيارة، لكي يتوجه لتسديدها بشكل فوري، نظرا كونها عائق لهم حين يكتشفوها وقت اتجاههم لمكاتب المرور لتغير الرخصة الخاصة بالسيارة.
دوت الخليج تنشر كيفية معرفة المخالفات المرورية عن طريق رقم اللوحات المعدنية:
كيفية معرفة المخالفات المرورية عن طريق رقم اللوحات المعدنية
. الخطوة الأولى: يتم تسجيل الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية.
- الخطوة الثانية : الضغط على الرابط الخاص بالاستعلام عن المخالفات.
-الخطوة الثالثة: اختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات الرخصة الخاصة بالسيارة.
- الخطوة الرابعة: كتابة الرقم الخاص بلوحة السيارة في الخانات المخصصة لذلك.
- الخطوة الخامسة: كتابة المحافظة التي ينتمي إليها المستعلم عن مخالفات السيارة التي يملكها.
- الخطوة السادسة: كتابة نوع الترخيص الخاص بالسيارة وذلك في خانات مخصصة داخل الموقع.
ونستعرض بعض المخالفات التي تعرض صاحبها للغرامة ومنها: تجاوز معدل السرعة المسموح بها أثناء وقت القيادة والتي تعرض صاحب السيارة لغرامات مالية، ومن الممكن أن يتجاوز الأمر لذلك عندما تكون هذه المخالفات صعبة، وتؤدي بصاحب السيارة لدخول السجن، ليقضي فيه فترة حبس.
- عدم التوقف أثناء الإشارات المرورية أو في المطبات.
- التخلي عن ارتداء حزام الأمان، وعدم وضع الملصق الإلكتروني، وغيرها من المخالفات.
كما يمكن إبداء تظلم وتقديمه في مدة لا تزيد عن 48 ساعة وسوف يتم الرد على صاحب التظلم من خلال رسالة نصية على الهاتف الخاص به.
يذكر أن وزارة الداخلية بالتعاون مع الحكومة المصرية وإدارة المرور خصصت نظم جديدة للتعرف على المخالفات المرورية وكيفية دفعها بطرق مختلفة في اطار حرصها على راحة المواطنين وعدم إنتهاك القوانين وحفاظاً على الامن العام للبلاد.
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