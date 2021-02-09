كيفية معرفة المخالفات المرورية عن طريق رقم اللوحات المعدنية

يهتم الكثير من سائقي ومالكي المركبات المختلفة بمعرفة المخالفات المرورية بشكل الكتروني عن طريق رقم اللوحات المعدنية، لتوفير الوقت والجهد ولتجنب الازدحام وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كما يسعى ملاك السيارات لمعرفة المخالفات بشكل دائم لتسديدها قبل ان تتراكم عليهم.

- الخطوة الخامسة: كتابة المحافظة التي ينتمي إليها المستعلم عن مخالفات السيارة التي يملكها.

ولكن هناك عدة طرق لمعرفة المخالفات المرورية عن طريق رقم اللوحات المعدنية بمختلف محافظات مصر، بخلاف المواقع الإلكترونية يكون عن طريق مكاتب المرور، حيث يسعى ملاك السيارات معرفة هل هناك أي مخالفات مرورية على السيارة، لكي يتوجه لتسديدها بشكل فوري، نظرا كونها عائق لهم حين يكتشفوها وقت اتجاههم لمكاتب المرور لتغير الرخصة الخاصة بالسيارة.

ونستعرض بعض المخالفات التي تعرض صاحبها للغرامة ومنها: تجاوز معدل السرعة المسموح بها أثناء وقت القيادة والتي تعرض صاحب السيارة لغرامات مالية، ومن الممكن أن يتجاوز الأمر لذلك عندما تكون هذه المخالفات صعبة، وتؤدي بصاحب السيارة لدخول السجن، ليقضي فيه فترة حبس.

- عدم التوقف أثناء الإشارات المرورية أو في المطبات.

- التخلي عن ارتداء حزام الأمان، وعدم وضع الملصق الإلكتروني، وغيرها من المخالفات.