الصحف التركية تكتب: مصطفي محمد "الرائع" يدخل التاريخ

تألق مصطفي محمد المصري الدولي علي الملاعب التركية مع جالاتا سراي في دربي إسطنبول أمام فناربخشة في الجولة 24 من الدوري التركي، علي ملعب أولكر في مجمع فنربخشة تشوكرو سارك أوغلو الرياضي بهدف نظيف احرزه في الدقيقة 54 ، أعقبة باحتفال شعار نادية السابق الزمالك، ليقود فريقة إلي صدارة الدوري برصيد 48 نقطة.

ويعتبر الهدف الثاني له بقميص جالاتا سراي بعد الهدف الأول له في الدور23 في شباك باشاك شهير، حين دفع فاتح تريم، المدير الفني لجلطة سراي بمصطفي محمد بدلا من أوغينيكارو إيتيبو، نفذ ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت البدل ضائع من عمر المباراة بضربة قوية زاحفه علي يسار الحارس، لتنتهي المباراة بنتيجة 3/0.

ظهور النجم المصري بتألق علي الاراضي التركية آثار إهتمام العديد من الصحافة العالمية وخاصتا التركية، بالأداء الجيد وتفوقة في إحراز الهدف الثاني بعد مراوغة جيدة لدفاع فناربخشة وتسديدة صعبة علي يمين الحارس.

"دوت الخليج" يرصد لكم

أبرز العناوين التي تحدثت عن النجم المصري مصطفي محمد علي التركية

شبكة "Sporx" كتبت: "مصطفى محمد سجل هدفًا لا يصدق، كان له دورًا فعالًا مع جالطة سراي، وتسبب بشكل مباشر في فوز الفريق".

صحيفة "Tum Spor" أشادت بمصطفى، قائلة: "مصطفى محمد يتفوق على جميع خصومه في الكرات الهوائية وفي المواجهات الثنائية، بالإضافة إلى أنه سجل هدفًا رائعًا بتسديدة صعبة على الحارس".

وأضافت الصحيفة: "مصطفى سجل الهدف الثاني خلال شوطه الثالث فقط مع الفريق، أصبح الأمر سهلًا الآن على اللاعب المصري".

أما صحيفة "صباح" التركية فكتبت: "مصطفى محمد الوافد الجديد في أول ديربي وثاني مباراة له تمكن من التسجيل، وبطريقة رائعة كتب اسمه في تاريخ ديربي تركيا".

موقع "Webaslan.com" التركي، والخاص بـ جالطة سراي، قال: "مهاجم الفريق الجديد مصطفى محمد يتفوق في كل الكرات الطويلة، لاعب جيد ويكسر حاجز الخوف مبكرًا، ويسجل هدفًا بفوز ثمين في الديربي".

وكتب موقع "Sportcell" التركي: "مصطفى محمد أثار إعجاب الجميع، سجل هدف الفوز وتمكن من قيادة فريقه للفوز في الديربي، بمشاركته الثانية فقط".

