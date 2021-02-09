عاجل.. مصر ترسل مساعدات غذائية للسودان

جدة - نرمين السيد - أقلعت طائرتا نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين .





ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن. من جانبهم أشاد مسؤولى الجانب السودانى بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التى يجابهها الشعب السودانى الشقيق. تأتى تلك المساعدات تأكيداً على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التى تجمع مصر والسودان الشقيقة وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة السمراء فى أوقات المحن والأزمات .

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