مدير صندوق العشوائيات : لن نزيل حى الحسين ونسعى لتطويره 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة بيان وزير الإسكان عاصم الجزار عن الفترة 2018 - 2020 والذى ألقاه خلال الجلسة العامة، وأضاف صديق أنه يتم العمل على إعادة ترميم الوكالات بالمنطقة مثل وكالة محمد بك وغيرها، للتحول لمزارات سياحية من جديد.
وأشار صديق إلى أنه جارٍ العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لافتاً إلى إشراف اللجنة العليا المشكلة بقرار مجلس الوزراء، على تنفيذ مشروعات التنمية بكل المحافظات وإنشاء مشروعات حضارية متكاملة الخدمات على غرار مشروعات: "الأسمرات، وبشاير الخير".
وقال إنه تم ترتيب الأولويات، وشملت الخطة العاجلة بالمرحلة الأولى 42 مشروعًا سيتم تنفيذها فى 14 محافظة، مشيرًا إلى أنه تم صب الأساسات فى محافظة السويس.
من جانبه، أشاد رئيس لجنة الإسكان والمرافق بجهود صندوق تطوير العشوائيات، فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى والتى ألقت بآثارها الإيجابية على تغيير الإنسان، قائلاً : "لقد قُمت بزيارة الأسمرات .. وستجد بزيارتك إليها أن المبانى ليست فقط من تغيرت، لكن السلوك اتغير، شفتهم حاجة تفرح".
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