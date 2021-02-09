عاجل.. انتهاء أعمال الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة بالتوصل لاتفاق

جدة - نرمين السيد - انتهت منذ قليل أعمال الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة، حيث تم الوصل إلى اتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.



جدة - نرمين السيد - انتهت منذ قليل أعمال الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة، حيث تم الوصل إلى اتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة. وانطلقت صباح أمس الإثنين، أعمال الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة ‏بمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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