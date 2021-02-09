المصريين الأحرار يهنئ السودان بإعلان الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال الحزب، فى بيان له، إن اختيار الدكتورة مريم صادق المهدى لوزارة الخارجية اختيار موفق لانتقاء واجهة دبلوماسية وسياسية وطنية من الدرجة الأولى لتلك الحقبة المهمة.

وأضاف الحزب، أن الوزيرة الجديدة لها باع كبير فى العمل السياسى والوطنى بدأ من الالتحاق بصفوف المقاتلين فى أسمرة، ووصلت لرتبة رائد، وصولا لمنصب نائب رئيس حزب حزب الأمة القومى.

والمح الحزب إلى أن الوزيرة الجديدة ترعرعت فى كنف الزعيم الراحل صادق المهدى وتتلمذت على يد أبيها مما أثقلها خبرة ومعرفة ولها مواقف عده يشهد لها الجميع.

وأعرب الحزب، عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لحكومة السودان الجديدة وابنه المهدى فى مسؤولية حقبة وزارية غاية الأهمية والخطورة، واثقين إنها تستطيع إدارة الأمور بصورة جيدة لتخدم بلادها وإفريقيا من موقعها.