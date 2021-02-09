وزيرة التضامن الاجتماعى توضح للنواب مسودة مشروع قانون المسنين

جدة - نرمين السيد - استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، جهود الوزارة وقطاعاتها فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأشد فقرا، وأدوار قطاعات الوزارة وتنفيذ المبادرات المجتمعية، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة.





وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع، إلى إنشاء مرصد اجتماعى للظواهر الاجتماعية المختلفة، واستهداف التمكين الاقتصادى وتوفير فرص العمل للأسر والفئات الأكثر احتياجا.

وأوضحت أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون المسنين، قائلة: "تم إعداده ونطمح أن يرى النور، ويستهدف حماية المسنين فى كافة النواحى، كما بدأنا فى إعفاء للمسنين فوق 80 سنة فى المواصلات العامة، وإعفاء فوق 60 من 50% من السعر".

وتابعت وزيرة التضامن: "نستهدف توسيع شبكات الأمان الاجتماعى الذى يشمل الصحة والتعليم والإسكان والطفولة، حتى يخرج الفقراء من الفقر، وتوجد نحو 1300 مؤسسة رعاية اجتماعية، وهدفنا حماية الفقراء والأسر الأكثر احتياجا".

واستطردت القباج: "توسعنا فى رعاية الأطفال والكبار بلا مأوى، وسنطلق قريبا منصة لجمع المفقودين، ونطلق حملة الشارع ليس مأوى، وندعم الأسر الفقيرة، ولدينا كثيرة من مشروعات صغيرة وإلحاق بالمصانع، لدينا موارد لا بأس بها، ومنح قروض بفوائد من 5 - 7%، وتوجد معارض لتسويق المنتجات متناهية الصغر، لإزالة الحمل والعبء عن الأسر وتوفير دخل لها".

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى، بأدوار مؤسسات المجتمع المدنى فى التعاون مع الوزارة، وقالت: "أنشأنا الفترة السابقة 27 وحدة تضامن اجتماعى داخل الجامعات، للنفاذ إلى الجامعات وفتح الأبواب للتطوع والمساعدة فى العمل الاجتماعى، ومساعدة الطلاب غير القادرين فى الجامعات، وبنك ناصر يتيح لهم فرص إقراض، وفتح الفرص للمشاركة فى برامج مودة ووعى، لتكون متاحة فى الجامعات، وسيكون هناك حملات للتبرع بالدم، وهناك استراتيجية إعلامية مقننة لتوعية الشباب وتعريفهم بدور وأهداف وزارة التضامن الاجتماعى".

وأشارت الوزيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستثمار فى البشر وبناء الإنسان المصرى، وأكدت أهمية دور الشباب فى العمل التطوعى الاجتماعى.

وأكدت على التوسع فى مراكز التعافى من الإدمان، ومنح فرص التمكين الاقتصادى للمتعافين، واستغلال أصول الوزارة لتوفير الموارد، وميكنة للخدمات، ورفع كفاءة العاملين، مشيرة إلى استفادة أكثر من 40 مليون مواطن من خدمات الوزارة، متابعة: "خدماتنا تصل لأكثر من نصف الشعب".

وتحدثت عن برامج الحماية الاجتماعية، موضحة" ضمينا الدعم النقدى والعينى والإسكان الاجتماعى، وهناك ما يقرب من مليون طفل فى الحضانات، و18.5 مليار فى الموازنة للدعم النقدى، وتوسعنا فى برامج رد الجميل، من بنك ناصر، ويتم دعم 5.5 مليون طالب تعليميا، و95 ألف طالب جامعى دفعنا مصاريفهم ويحصلون على منح شهرية 200 جنيه، ودعم الطلاب المتفوقين الذين تجاوز مجموعهم 90% بمنح دراسية فى الخارج، ويتم تأهيل ودعم الطلاب المكفوفين".

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه تم إضافة 876 حضانة جديدة لدعم الطفولة المبكرة، والمستهدف وصولها إلى ألف حضانة، وفى نهاية العام سيتم ميكنة خدمات الرعاية الاجتماعية، وبشأن دعم الأطفال بلا مأوى، والأيتام، قالت: "تفاوضنا مع وزير الإسكان يوفرلنا وحدات سكنية، حتى لو بنصف السعر للأطفال الأيتام، تدفعها الوزارة".