القباج بمجلس النواب: نسعى لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال مشاركتها فى لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى وحضور النائب أحمد فتحى عبد الحميد وكيل اللجنة والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة، وعدد من النواب لمناقشة البيان الذى ألقته أمام مجلس النواب الاول من فبراير الجارى، أن الوزارة بصدد تأسيس مرصد اجتماعى فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن قضية صندوق علاج ومكافحة الإدمان تمثل قضية اجتماعية فى الأساس، حيث تتضمن التوعية والتأهيل بعد التعافى.

وأضافت نيفين القباج أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تساعد أكثر من مليون مواطن بالاضافة إلى المواطنين الذين تخدمهم الوزارة.

وأشارت إلى أن الوزارة لا تخدم فقط الأفراد المستفيدين من الدعم النقدى ولكن أيضا الأفراد من ضحايا النكبات والإغاثة وذوى الإعاقة والنساء المعيلات والنساء فى المناطق الريفية والشركاء فى برامج الوعى المجتمعى.

وأكدت أن الوزارة تسعى لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجا، مضيفة أن المسنين أيضا لهم أولوية كبيرة فى خدمات وبرامج الوزارة، مشيرة إلى أن الأذرع التنفيذية لبرامج الوزارة على أرض الواقع هى الجمعيات الأهلية، كما تم التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص من خلال 23 شركة لتمويل بعض البرامج وميكنة البعض الأخر، كما أن هناك 30 ألف متطوع تحت مظلة صندوق مكافحة الإدمان، بالإضافة إلى 30 ألف متطوع فى جمعية الهلال الأحمر المصرى.

وأوضحت وزيرة التضامن أن أكبر أهدافها هو توسيع شبكات الأمان الاجتماعى وهو لا يشمل فقط الدعم النقدى ولكن التدخلات متعددة الأبعاد الصحة والتعليم والإسكان والتوعية والتغذية والطفولة المبكرة وهى برامج متكاملة مع بعضها البعض حتى يخرج الفقراء من دائرة الفقر.

كما يتم تقديم الرعاية المتكاملة من خلال 2300 مؤسسة رعاية اجتماعية ومؤسسات الدفاع الاجتماعى لأطفال بلا مأوى وتم التوسع فى مؤسسات كبار بلا مأوى، مشيدة فى هذا الإطار بجهود فريق التدخل السريع، مضيفة أيضا أنه سيتم إطلاق منصة للمفقودين وجمع الأشخاص بلا مأوى من الشارع ، كما تولى الوزارة أولوية لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد مهمة كبيرة فى الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل لبناء مجتمع منتج من خلال برنامج فرصة وبنك ناصر الاجتماعى، حيث أن الوزارة لديها الكثير من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونسبة المصروفات الإدارية التى يحصل عليها البنك ما بين 5 و 7% وهى أدنى نسبة للإقراض، بالإضافة الى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص لدراسة السوق المحلى والخارجى لدعم تسويق المنتجات الصغرة ومتناهية الصغر بهدف التمكين الاقتصادى.

وأشارت الى ان الوزارة تطور قاعدة بيانات قومية عن المتطوعين فى مصر، كما تم إنشاء 27 وحدة تضامن اجتماع داخل الجامعات بهدف النفاذ داخل الجامعات بخدماتها وبناء حوار وطنى مع الشباب حول القضايا المجتمعية وتنشأته على موضوعات التنمية المختلفة ومساعدة الطلاب غير القادرين عبر الذراع الاقتصادى للوزارة بنك ناصر الاجتماعى.

وأضافت أن الوحدات تهدف أيضا لدعم الطلاب المنتجين وتقديم تيسيرات للطلاب للدخول فى مشروعات بشروط ميسرة، بالاضافة إلى برامج التوعية المتمثلة فى برنامج "مودة" و"وعى" و"انت أقوى من المخدرات"، مضيفة أن جمعية الهلال الأحمر أيضا تتبنى حملات تبرع بالدم واستقبال الشباب المتطوعين داخل الجامعات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن السيد الرئيس طلب بشكل مباشر إطلاق برامج للتغير المجتمعى والاستثمار فى البشر، خاصة أن هناك العديد من القضايا التى تعانى من نقص التوعية من بينها زواج القاصرات والهجرة غير الشرعية والأمية فى المناطق الريفية.

وفى إطار مبادرة "حياة كريمة"، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى اإن هناك جهودا كبيرة تتم فى إطار المبادرة، مشيرة أيضا إلى أن الوزارة استهدفت دخول بنك ناصر فى العديد من القرى لصرف الدعم النقدى وتوفير فرص للتمكين الاقتصادى للمواطنين فى مختلف القرى.

وفيما يتعلق بصندوق مكافحة الإدمان، فأشارت القباج إلى أن الصندوق توسع كثيرا خلال الفترة السابقة فى مراكز التعافى، مؤكدة أن الوزارة تستهدف التوسع أكثر فى مراكز التعافى وبرامج التأهيل، مضيفة أن من يتعافى تتيح له الوزارة فرصة التمكين الاقتصادى.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أوضحت القباج أن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء إدارة الحوكمة والتفتيش الداخلى للتفتيش على جميع برامج الوزارة، كما تم الانتهاء من إعادة الهيكلة، كما استحدثت الوزارة فى الهيكل التنظيمى المراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، بهدف استثمار الوزارة فى أصولها خلال الفترة القادمة لتوفير موارد للصرف على خدماتها حيث تخدم الوزارة عبر برامجها أكثر من 40 مليون مواطن مصرى.