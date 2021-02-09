القباج بمجلس النواب: نسعى لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال مشاركتها فى لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى وحضور النائب أحمد فتحى عبد الحميد وكيل اللجنة والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة، وعدد من النواب لمناقشة البيان الذى ألقته أمام مجلس النواب الاول من فبراير الجارى، أن الوزارة بصدد تأسيس مرصد اجتماعى فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن قضية صندوق علاج ومكافحة الإدمان تمثل قضية اجتماعية فى الأساس، حيث تتضمن التوعية والتأهيل بعد التعافى.
وأضافت نيفين القباج أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تساعد أكثر من مليون مواطن بالاضافة إلى المواطنين الذين تخدمهم الوزارة.
وأشارت إلى أن الوزارة لا تخدم فقط الأفراد المستفيدين من الدعم النقدى ولكن أيضا الأفراد من ضحايا النكبات والإغاثة وذوى الإعاقة والنساء المعيلات والنساء فى المناطق الريفية والشركاء فى برامج الوعى المجتمعى.
وأكدت أن الوزارة تسعى لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجا، مضيفة أن المسنين أيضا لهم أولوية كبيرة فى خدمات وبرامج الوزارة، مشيرة إلى أن الأذرع التنفيذية لبرامج الوزارة على أرض الواقع هى الجمعيات الأهلية، كما تم التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص من خلال 23 شركة لتمويل بعض البرامج وميكنة البعض الأخر، كما أن هناك 30 ألف متطوع تحت مظلة صندوق مكافحة الإدمان، بالإضافة إلى 30 ألف متطوع فى جمعية الهلال الأحمر المصرى.
وأوضحت وزيرة التضامن أن أكبر أهدافها هو توسيع شبكات الأمان الاجتماعى وهو لا يشمل فقط الدعم النقدى ولكن التدخلات متعددة الأبعاد الصحة والتعليم والإسكان والتوعية والتغذية والطفولة المبكرة وهى برامج متكاملة مع بعضها البعض حتى يخرج الفقراء من دائرة الفقر.
كما يتم تقديم الرعاية المتكاملة من خلال 2300 مؤسسة رعاية اجتماعية ومؤسسات الدفاع الاجتماعى لأطفال بلا مأوى وتم التوسع فى مؤسسات كبار بلا مأوى، مشيدة فى هذا الإطار بجهود فريق التدخل السريع، مضيفة أيضا أنه سيتم إطلاق منصة للمفقودين وجمع الأشخاص بلا مأوى من الشارع ، كما تولى الوزارة أولوية لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية.
وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد مهمة كبيرة فى الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل لبناء مجتمع منتج من خلال برنامج فرصة وبنك ناصر الاجتماعى، حيث أن الوزارة لديها الكثير من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونسبة المصروفات الإدارية التى يحصل عليها البنك ما بين 5 و 7% وهى أدنى نسبة للإقراض، بالإضافة الى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص لدراسة السوق المحلى والخارجى لدعم تسويق المنتجات الصغرة ومتناهية الصغر بهدف التمكين الاقتصادى.
وأشارت الى ان الوزارة تطور قاعدة بيانات قومية عن المتطوعين فى مصر، كما تم إنشاء 27 وحدة تضامن اجتماع داخل الجامعات بهدف النفاذ داخل الجامعات بخدماتها وبناء حوار وطنى مع الشباب حول القضايا المجتمعية وتنشأته على موضوعات التنمية المختلفة ومساعدة الطلاب غير القادرين عبر الذراع الاقتصادى للوزارة بنك ناصر الاجتماعى.
وأضافت أن الوحدات تهدف أيضا لدعم الطلاب المنتجين وتقديم تيسيرات للطلاب للدخول فى مشروعات بشروط ميسرة، بالاضافة إلى برامج التوعية المتمثلة فى برنامج "مودة" و"وعى" و"انت أقوى من المخدرات"، مضيفة أن جمعية الهلال الأحمر أيضا تتبنى حملات تبرع بالدم واستقبال الشباب المتطوعين داخل الجامعات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن السيد الرئيس طلب بشكل مباشر إطلاق برامج للتغير المجتمعى والاستثمار فى البشر، خاصة أن هناك العديد من القضايا التى تعانى من نقص التوعية من بينها زواج القاصرات والهجرة غير الشرعية والأمية فى المناطق الريفية.
وفى إطار مبادرة "حياة كريمة"، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى اإن هناك جهودا كبيرة تتم فى إطار المبادرة، مشيرة أيضا إلى أن الوزارة استهدفت دخول بنك ناصر فى العديد من القرى لصرف الدعم النقدى وتوفير فرص للتمكين الاقتصادى للمواطنين فى مختلف القرى.
وفيما يتعلق بصندوق مكافحة الإدمان، فأشارت القباج إلى أن الصندوق توسع كثيرا خلال الفترة السابقة فى مراكز التعافى، مؤكدة أن الوزارة تستهدف التوسع أكثر فى مراكز التعافى وبرامج التأهيل، مضيفة أن من يتعافى تتيح له الوزارة فرصة التمكين الاقتصادى.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أوضحت القباج أن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء إدارة الحوكمة والتفتيش الداخلى للتفتيش على جميع برامج الوزارة، كما تم الانتهاء من إعادة الهيكلة، كما استحدثت الوزارة فى الهيكل التنظيمى المراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، بهدف استثمار الوزارة فى أصولها خلال الفترة القادمة لتوفير موارد للصرف على خدماتها حيث تخدم الوزارة عبر برامجها أكثر من 40 مليون مواطن مصرى.
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