نائب رئيس جمهورية بوروندي يستقبل السفير المصري

استقبل Prosper Bazombanza نائب رئيس جمهورية بوروندي السفير ياسر العطوي سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي.

أكد السفير المصري لنائب رئيس الجمهورية البوروندي على المكانة البارزة التي تحظى بها بلاده بالنسبة لمصر، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بالعلاقات المصرية البوروندية وبتعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بها، مقدماً شرحاً مفصلاً عن أهم المجالات والقطاعات التنموية والاقتصادية التي تحرص مصر على التعاون بها مع الجانب البوروندي.

من جانبه أكد نائب الرئيس البوروندي على تقدير بلاده العميق للعلاقات المصرية البوروندية ودور مصر التاريخي في دعم ومساندة الدول الأفريقية، مشدداً على تطلع بوروندي لتعزيز علاقاتها مع مصر في كافة المجالات لتحقيق مصلحة البلدين الشقيقين.