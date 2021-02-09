مصر تُرسل مساعدات غذائية للأشقاء فى جمهورية السودان

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة , وفى إطار إستمرار الدعم والتضامن المصرى مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن . أقلعت طائرتى نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين . من جانبهم أشاد مسئولى الجانب السودانى بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة ، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التى يجابهها الشعب السودانى الشقيق . تأتى تلك المساعدات تأكيداً على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التى تجمع مصر والسودان الشقيقة وإنطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة السمراء فى أوقات المحن والأزمات .

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