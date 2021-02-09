مصر توجه الدعوة للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع في شهر مارس المقبل

وجهت مصر الدعوة للفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات المركزية لعقد اجتماع بالبلاد في شهر مارس المقبل. وكانت الفصائل الفلسطينية، قد وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم ورعاية سيادته للحوار الوطني الفلسطيني. وانتهت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.

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