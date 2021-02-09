توجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 9 فبراير الجاري، إلى أثينا تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة للتباحث حول الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط، فضلاً عن إجراء مقابلات ثنائية مع عدد من نظرائه لمناقشة موضوعات التعاون الثنائي وكذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يتوجه الى اثينا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية عدد من دول... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.