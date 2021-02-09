أحمد فتحى: تنسيقية شباب الأحزاب بجانب المواطن فى جميع مناحى الحياة..والمبادرات التى تقدمها ليست حديثة

قال النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن المبادرات التى تقدمها التتنسيقية، لم تكن حديثة العهد، أو لم تكن مرتبطة بدخول شباب التنسيقية لمجلس النواب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إطلاق مبادرة "البيت الأبيض"، بالتعاون مع وزارة الصحة، تهدف إلى توصيل المستلزمات الطبية إلى الأهالى، خاصة فى ظل انتشار جائحة كرونا، ومقصدنا أن نؤكد للمواطن أننا بجانبه فى جميع مناحى الحياة.

أحمد فتحى يستعرض تفاصيل مبدارة توفير الأدوية للعاملة للغير منتظمة

واستعرض عضو لجنة التضامن الإجتماعى، أحمد فتحى، تفاصيل مبادرة "توفير الأدوية للعمالة الغير منتظمة"، حيث أكد أنه تم عمل برتوكول بين التنسيقية والشركة المصرية للأدوية، على تقديم خصم 15 فى المائة للأدوية محلية الصنع، و3 فى المائة للأدوية المستوردة، والتي سيتم الاعلان عن الشروط اللازمة للحصول على الخصم، والتى من ضمنها أنه بدون عمل فى بطاقة الرقم القومى، أو إذا كان صاحب حرفة أو مهنة وشهادة صحية تفيد بأنه يستحق الدعم، وذلك عبر منصات أعضاء التنسيقية على الانترنت، حيث الحصول على الدواء من خلال فروع الشركة المصرية للأدوية فى المحافظات المختلفة.

وأشاد النائب احمد فتحى، عضو البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالبداية الرقابية للمجلس على الحكومة، والتى ظهرت فى استدعاء رئيس الوزاراء والوزاراء، لالقاء بيناتهم الخاصة بتنفيذهم للبرنامج الحكومى، فى الفترة من 2018 إلى 2020، مشيرا إلى أن بيان وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث أضاف أنه توجد العديد من الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مصر، ولا يوجد قاعدة بيانات خاصة بهم تجمعهم، وتوفر معلومات للأهالى توضح كيفية الحصول على الخدمات، التى تقدمها الجمعيات وهذا ما سيتم مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا.

كما أكد النائب أنه سيكون هناك العديد من الزيارات الرقابية، تقوم بها لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإحتيجات الخاصة، لجميع المؤسسات والهيئات فى الفترة القادمة للتأكد من تنفيذ البرامج الحكومية.