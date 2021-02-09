حورية فرغلي تنهي أول عملية جراجية تجميلية.."تفاصيل"

خرجت الفنانة حورية فرغلي، منذ قليل، من غرفة العمليات بعدما أجرت أول عملية جراحية لتجميل أنفها، وذلك بعد تأجيلها منذ الخميس الماضي لظروف صحية التي تدهورت قبل دخولها إلى غرفة العمليات بدقائق، ما تطلب تأجيل العملية بسبب خطورتها على حياتها.

حورية فرغلي تخضع لأول عملية جراحية لتجميل أنفها

وكانت حورية فرغلي قد سافرت إلى الولايات المتحدة منذ أسبوعين للخضوع لعملية تجميل في أنفها على يدي فريق طبي متخصص بولاية شيكاغو.

استغرقت العملية الجراحية 10 ساعات كاملة، حيث بدأت فجر اليوم وانتهت في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وقام الفريق الطبي خلال العملية الدقيقة باستئصال جزء من عظام القفص الصدري واستئصال خلايا دهنية من فروة الرأس لزراعتها في الأنف.

الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي

وذكرت مصادر مقربة من حورية أن الفريق الطبي سيضعها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة ، كما ستخضع لما يقرب من 20 جلسة أوكسجين بمنطقة الوجه لتنشيط الخلايا المزروعة في الوجه.

ومن المفترض ان تخضع حورية فرغلي للعملية الثانية بعد 20 يومًا ، وهي عملية تكميلية سيتم خلالها ترميم بعض الخلايا الجلدية التي لم تتأقلم مع عملية الزراعة الأولى.

تنتظر "حورية" إجراء عمليتين جراحيتين متتالية، على أن تكن العملية الثانية بعد 20 يومًا من الجراحة الأولى، وستكون عبارة عن بناء العظام في مكان الأنف، والعملية الثالثة والأخيرة ستكون بعد 20 يومًا من العملية الثانية، وهي عبارة عن تأهيل حورية لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعيًا.

غابت "فرغلي" فترة طويلة بسبب الأحداث الصعبة التي مرت بها منها سقوطها من على الحصان والذي تسبب في كسر أنفها، إلا أنها عادت إلى العالم الدرامي بمسلسل ساحرة الجنوب الذي حقق نجاحًا باهرًا.