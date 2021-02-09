الأسطورة الأرجنتينية يؤكد: انبهرت بأداء الأهلي أمام البايرن

أكد خافيير أليخاندرو ماسكيرانو لاعب الوسط الأرجنتيني السابق، أن الأهلي قدم أداءا وصل لحد إبهاره في مواجهة خصم قوي مثل بايرن ميونخ.

وقال ماسكيرانو في تصريحات بمؤتمر الأساطير الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة: "كنت منبهر بالأهلي أمام بايرن ميونخ، الأهلي نافس وكافح وترك انطباعا عن كيفية تطور الكرة المصرية”.

وتابع نجم البارسا السابق : "البايرن كان يسيطر على المباراة، ولكن الأهلي أيضا ظهر بمستوى جيد، وبما أنه وصل لنصف النهائي فإنه يبقى كبيرا، بعد الأداء الذي لعب به الأهلي أمام بايرن، أدركت حينها أن محمد صلاح ليس الاستثناء للقاعدة، لكن كرة القدم المصرية هي نتاج العمل الدؤوب المستمر خلال السنوات الأخيرة".





أهداف مباراة الأهلي والبايرن





وكان الأهلي قد خسر من بايرن ميونخ في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2020 المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل ليفاندوفسكي هدف البايرن الأول بالدقيقة التاسعة عشر بعد عرضية من كيميتش ارتطمت بكهربا مهاجم الأهلي لتصل إلى كومان سددها لكن تمر بالعرض إلى جنابري، ومن ثم أرسلها إلى روبرت ليفاندوفسكي سددها داخل الشباك.

وضرب البولندي بالثاني بالدقيقة الثامنة والثمانين بعد كرة مقوسة رائعة عن طريق ساني من يمين منطقة الجزاء، ومن ثم هرب ليفاندوفيسكي من بدر بانون وسجل الكرة في المرمى الخالي بعد مرور الكرة من فوق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وينتظر الأهلي لقاءا هاما مع فريق بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل في منافسة على المركز الثالث والرابع بالبطولة.

ويلعب الأهلي البطولة بالقائمة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.