نجم البرازيل: بالميراس ضعيف.. والأهلي قادر علي هزيمته

كشف البرازيلي دينيلسون، لاعب منتخب السامبا السابق، عن صعوبة المباراة القادمة بين الأهلي بطل مصر وإفريقيا، وبالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وأكد دينيلسون في تصريحات لقناة تي في باند، أن بالميراس مهدد بالخسارة حال لعب مباراة الأهلي، بنفس أداء لقاء تيجريس والذي خسره بطل البرازيل في نسف نهائي المونديال بهدف نظيف.

وقال دينيلسون عن مباراة المارد الأحمر وبالميراس: " المباراة أمام الأهلي ستكون صعبة علي بالميراس ، عند مواجهة البايرن أمس أظهروا للجميع كيف أنهم يمتلكون شخصية كبيرة، وأعتقد ان اللقاء سيكون مشوق للغاية".

وأوضح لاعب السامبا السابق: " من الوارد أن يخسر بالميراس ضد الأهلي في حالة اللعب بنفس طريقة الأداء أمام تيجريس، بطل المكسيك في المباراة السابقة".

وأضاف دينيلسون : " جماهير بالميراس تري أن الفريق لا يلعب بشكل جيد خلال المواجهات السابقة، وعلي اللاعبين أن يعلموا ويدركوا ذلك، لأن لديهم مباراة قادمة في كأس البرازيل".

وتلقى الأهلي هزيمة قاسية من بايرن ميونخ بثائية نظيفة علي ملعب أحمد بن علي، ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

أحرز ليفاندوفسكي الهدف الأول بالدقيقة التاسعة عشرمن أحداث الشوط الأول، بعد عرضية من كيميتش أرتطمت بكهربا مهاجم الأهلي، لتصل إلى كومان الذي قام بتسديدها لكن تمر بالعرض إلى جنابري، ومن ثم أرسلها إلى روبرت ليفاندوفسكي الذي بدوره أسكنها الشباك.

وجاء الثاني بالدقيقة 88 من أحداث الشوط الثاني، بعد كرة مقوسة رائعة عن طريق ساني من يمين منطقة الجزاء، ونجح ليفاندوفيسكي في الهروب من بدر بانون وسجل الكرة في المرمى الخالي بعد مرورها من أعلى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي في تمام الساعة الثامنة من بعد غد الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

وأعلنت مجموعة قنوات bein sport القطرية الحاصلة على حقوق كأس العالم للأندية ، إذاعة المباراة عبر قناتها المفتوحة

ويمكنك إستقبال تردد قناة bein المفتوحة عبر القمر الصناعي كالتالي:

- التردد: 11054،12765

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.