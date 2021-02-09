العقل العربي طموح لا يعرف المستحيل ..الرئيس السيسي: تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تابع بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يحتحدث عن مسبار الأمل

جاء ذلك فى تصريحاه له مساء اليوم الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي، موجها تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً و شعباً ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن.

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ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي أن هذه التجربة لن تكون نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل.