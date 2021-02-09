عاجل .. ننشر نص البيان الختامى الصادر عن الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وكانت انطلقت صباح أمس الإثنين، أعمال الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة ‏بمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يستهدف إنهاء ‏الانقسام الفلسطينى وإنجاح ‏العملية الانتخابية فى فلسطين.

ويأتى انعقاد الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة اليوم، يأتى فى إطار حرص مصر الدائم على تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطينى لتحقيق وحدته.

وفيما يلى نص البيان الختامى الصادر عن الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة:

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان الختامى الصادر عن الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

8 - 9 فبراير 2021

برعاية كريمة من الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية ومباركة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى عقدت الفصائل الفلسطينية يومى 8 - 9 فبراير 2021، اجتماعا فى القاهرة ناقشت فيه بمسئولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة والمخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة لاسيما وثيقة الوفاق الوطنى ومخرجات اجتماع الأمناء العامين فى 3 سبتمير 2020، على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مشاركته فى التنفيذ حيث عبر المجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر على رعايتها لهذا الاجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطينى.

وقد اتفق المجتمعون على الآتى:

1 ـ استناداَ إلى المرسوم الرئاسى الصادر فى 15 يناير 2021، فإن الشراكة الوطنية مساراً كاملاً يبدأ بانتخابات المجلس التشريعى، وهى المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطنى تليه انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطنى بالانتخاب حيثما أمكن، والتوافق حيث لا يمكن وبما يضمن مشاركة الكل الفلسطينى فى منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، وسيتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية فى القاهرة، خلال شهر مارس القادم، بحضور رئاسة المجلس الوطنى ولجنة الانتخابات المركزية، للتوافق على أسس والآليات، التى سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطنى الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطنى المقاوم، انطلاقا من كوننا حركة تحرر وطنى.

2 ـ الالتزام بالجدول الزمنى الذى حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها فى مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

3 ـ التأكيد على دعم الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها، كى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

4 ـ تشكل محكمة قضايا الانتخابات، بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية، متابعة كل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطينى مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها إستناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون.

5 ـ تتولى الشرطة الفلسطينية "دون غيرها"، فى الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمى تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.

6 ـ إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التى كفلها القانون، والإفراج الفورى عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأى، وضمان حق العمل السياسى والوطنى للفصائل الفلسطينية كافة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسى أو الرأى بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء إنتخابات نزيهة، ويدعو المجتمعون الرئيس أبو مازن لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ.

7 ـ ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية لأى طرف سياسى.

8 ـ ضمان حيادية الأجهزة الأمنية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم تدخلها فى الانتخابات أو الدعاية لأى طرف سياسى.

9 ـ التعهد لتوفير فرص متكافئة فى أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

10 ـ معالجة إفرازات الإنقسام بكل جوانبه الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية، على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التميز الجغرافى والسياسى، من خلال لجنة يتم تشكيلها للتوافق، وتقدم تقريرها للرئيس الذى يحيلها لحكومة ما بعد الانتخابات للمجلس التشريعى للتنفيذ.

11 ـ رفع توصية للرئيس أبو مازن للنظر فى تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات "تخفيض رسوم التسجيل والتأمين – طلبات الاستقالة – عدم المحكوميات – نسبة مشاركة النساء – تخفيض سن الترشح".

12 ـ رفع توصية للمجلس التشريعى الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.

13 ـ اتخاذ الآليات اللازمة التى تضمن إجراء الإنتخابات بالقدس من جوانبها كافة، بما فى ذلك ترشحا وانتخابا.

14 ـ توجه المجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز لشهداء الشعب الفلسطينى وللأسرى والأسيرات البواسل، وحث جميع القوائم الإنتخابية على تمثيلهم بها، والعمل على تحريرهم مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية، وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطينى الصامد فى الوطن والشتات.

15 ـ تتوجه كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة فى الإجتماع بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطينى ونضاله، وعلى الجهود التى بذلتها فى رعاية الحوار الوطنى الفلسطينى فى مراحله كافة كما تعبر الفصائل المشاركة عن تقديرها لمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الجهود المباركة، وتتوجه لسيادته للتفضل بتوجيه الجهات المعنية فى مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه والمشاركة الفاعلة فى الرقابة على الانتخابات الفلسطينية فى مراحلها كافة.