شكرى يتوجه لأثينا للتباحث حول الأوضاع فى شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - توجّه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، إلى أثينا تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليونانى للمشاركة فى اجتماع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة للتباحث حول الأوضاع فى شرق المتوسط والشرق الأوسط.





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