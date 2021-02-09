عاجل.. الرئيس السيسى يوجه التحية للإمارات بعد وصول مسبار الأمل للمريخ

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة فى مجال البحث العلمى، تبشر بنهضة علمية فى المنطقة العربية. تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً و شعباً ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة فى محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة فى الوقت الراهن. لن تكون التجربة نهاية المطاف فى استكشاف آفاق جديدة فى عالمنا الكبير، فالعقل العربى طموح لا يعرف المستحيل".

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