عاجل.. الفصائل الفلسطينية : الاتفاق لم يكن ليتم إلا بدعم ورعاية مصر

جدة - نرمين السيد - أسفرت اجتماعات قادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية التى عقدت يومى 8، و9 فبراير الجارى، عن التوصل إلى توافق وطنى حول موضوعات الشراكة والانتخابات بكافة مراحلها.





وأكد المجتمعون فى الحوار الوطنى الفلسطينى على أن هذا الاتفاق يعد تطورا محورياً فى عملية المصالحة وخطوة إيجابية للغاية نحو إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطينى، مؤكدين أنها لم تكن لتتم إلا بدعم ورعاية جمهورية مصر العربية. وتستضيف مصر خلال شهر مارس القادم اجتماعاً ثانياً للقادة بمشاركة رئاسة المجلس الوطنى ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشغيل منفذ رفح فى إطار سعى مصر لتحسين الأوضاع بالقطاع. وقد اختتمت أعمال الجلسات بإصدار وثيقة البيان الختامى للحوار الوطنى باسم قادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية.

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