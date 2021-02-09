مستشار وزيرة الصحة لـ دوت الخليج: استقبلنا 333 بحثا خلال جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمى، وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن جائحة كورونا التى غزت العالم أجمع، أعطت فرصة للاهتمام بالأبحاث العلمية، ومدى أهميتها، وكيفية اتخاذ القرارات المهمة التى تكون مبنية على الدلائل.





وأوضحت "عاصم" فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، إن لجنة أخلاقيات البحث العلمى بوزارة الصحة، تلقت حوالى 333 طلبا إلكترونيا خاص بالأبحاث، منهم 69 بحثا خاص بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا يعد دليل قوى على مدى اهتمام الدولة والوزارة بأهمية البحث العلمى. وأضافة أن الـ"69" بحثا الخاصين بفيروس كورونا، منهم أبحاث خاصة بوزارة الصحة المصرية، وأخرى عن طريق التعاون مع الجامعات وشركات خاصة بتطوير اللقاحات. وأوضحت أنه من بين تلك الأبحاث أبحاث تداخلية، تقوم بالبحث عن علاج أو طرق وقاية من الفيروس، وأبحاث خاصة بتحليل البيانات، وأخرى معملية وغيرها من الأبحاث.

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