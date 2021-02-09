سفير مصر فى بوروندى يبحث مع نائب الرئيس العلاقات الثنائية



جدة - نرمين السيد - وأكد السفير المصرى لنائب رئيس الجمهورية البوروندى على المكانة البارزة التى تحظى بها بلاده بالنسبة لمصر، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بـ العلاقات المصرية البوروندية، وبتعزيز سبل التعاون الثنائى بين البلدين والارتقاء بها، مقدماً شرحاً مفصلاً عن أهم المجالات والقطاعات التنموية والاقتصادية التى تحرص مصر على التعاون بها مع الجانب البوروندى.

من جانبه، أكد نائب الرئيس البوروندى على تقدير بلاده العميق للعلاقات المصرية البوروندية ودور مصر التاريخى فى دعم ومساندة الدول الإفريقية، مشدداً على تطلع بوروندى لتعزيز علاقاتها مع مصر فى كل المجالات لتحقيق مصلحة البلدين الشقيقين.