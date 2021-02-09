الرئيس السيسى يهنئ الإمارات: تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى...

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى التحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً، ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

وكتب الرئيس عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تابعت بكل فخر وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة فى مجال البحث العلمى، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية".

وأضاف: "تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة فى محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن".

وتابع: "لن تكون التجربة نهاية المطاف فى استكشاف آفاق جديدة فى عالمنا الكبير، فالعقل العربى طموح لا يعرف المستحيل".